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Kaynak: AA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satış süreçlerinde güvenli dijital devir sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. Erkoç, mevcut sistemin hem zaman kaybı hem de ek maliyet oluşturduğunu ifade ederek dijitalleşme çağrısı yaptı.

Erkoç, Türkiye’nin e-Devlet ve güvenli ödeme altyapısında önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, araç satış işlemlerinin de bu sisteme entegre edilebileceğini söyledi.

“GÜVENLİ ÖDEME VE DİJİTAL ONAY ARTIK HAYATIN PARÇASI”

Dijital sistemlerin birçok alanda aktif kullanıldığını hatırlatan Erkoç, araç satış süreçlerinin de benzer bir yapıya kavuşabileceğini ifade etti.

Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güvenli ödeme sistemleri, dijital kimlik doğrulama ve elektronik onay altyapıları artık hayatın birçok alanında aktif kullanılıyor. Aynı sistem araç satış süreçlerinde de uygulanabilir.”

“SÜREÇ DAHA HIZLI VE ŞEFFAF OLABİLİR”

Erkoç, mevcut ikinci el araç satış sisteminde vatandaşların noter işlemleri nedeniyle zaman kaybettiğini ve ek maliyetlerle karşılaştığını belirtti. Dijital satış modeliyle sürecin daha hızlı, şeffaf ve düşük maliyetli hale gelebileceğini söyledi.

“AVRUPA’DA UYGULANIYOR”

Dünyada dijital araç satış sistemlerinin yaygınlaştığını belirten Erkoç, özellikle Avrupa ülkelerinde elektronik doğrulama altyapısının kullanıldığını ifade etti. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede araç satışlarının dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlattı.

KAYIT DIŞILIK VE GÜVENLİK VURGUSU

Erkoç, yetki belgeli işletmelerin zaten devlet denetiminde faaliyet gösterdiğini belirterek, dijital satış modelinin hem kayıt dışılığı azaltacağını hem de vatandaşın daha güvenli işlem yapmasını sağlayacağını söyledi.

“SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ”

Dijital devir sisteminin hem vatandaş hem sektör hem de devlet açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Erkoç, Türkiye’nin dijital altyapısının bu dönüşüme uygun olduğunu vurguladı.