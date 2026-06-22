Yüksek enflasyon, banka kredilerindeki katı daralma ve nakit sıkışıklığı, bir dönemin rantiye ve spekülasyon merkezi haline gelen ikinci el otomobil piyasasını adeta kilitledi. sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan BETAM mayıs ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu, piyasadaki yaprak dökümünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hem satıcıların piyasadan çekilmesiyle ilan sayılarında dikey bir düşüş yaşandı hem de alım gücü tamamen eriyen vatandaşın araba talebi bıçak gibi kesildi. Raporda öne çıkan en çarpıcı veri ise enflasyondan arındırılmış ortalama reel fiyat endeksinin 131,2 seviyesine gerileyerek, bir önceki aya göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,9 net düşüş kaydetmesi oldu.

VATANDAŞ KONTAK KAPATTI: TALEPTE YILLIK YÜZDE16,2'LİK DEV ÇÖKÜŞ!

Memurlarnet'de yer alan habere göre piyasadaki finansal tıkanıklığı en net özetleyen gösterge satılık otomobil arzı ve talep endeksi oldu. Satılık otomobil arzının temel ölçütü olan ilan sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalarak 904 bin 741 seviyesine indi. Aynı dönemde otomobil talep endeksi de aylık bazda yüzde 2,8 gerilerken, asıl dramatik kırılma yıllık veride yaşandı. İkinci el araç talebindeki yıllık değişim yüzde eksi 16,2 olarak tespit edildi. Bu veri, galeri lobilerinin "piyasa canlanıyor" algı operasyonlarına tokat gibi bir cevap niteliği taşıyor.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI C SEGMENTİNDE: ORTALAMA FİYATLAR UÇTU

Araç sınıflarına göre serbest piyasa fiyatları incelendiğinde, mayısta en yüksek yıllık artışın yüzde 24,3 ile orta sınıf vatandaşın en çok yöneldiği C sınıfı araçlarda yaşandığı görüldü. Sınıflarına göre ortalama ikinci el fiyat listesi ise dudak uçuklattı: B sınıfında ortalama fiyat 768 bin 73 TL, C sınıfında 1 milyon 36 bin TL, lüks segmente doğru kayan D sınıfında 1 milyon 486 bin TL ve üst segment E sınıfında ise tam 2 milyon 482 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR FİYAT REKORUNDA ZİRVEDE: TAM 4 MİLYON 83 BİN TL!

Söz konusu mayıs ayında yakıt türlerine göre fiyat değişimleri analiz edildiğinde ise en yüksek yıllık artış oranının yüzde 23,7 ile elektrikli araç piyasasında gerçekleştiği görüldü. İkinci el pazarında yakıt türlerine göre ortalama fiyat haritası ise şu şekilde netleşti: Elektrikli araçlar 4 milyon 83 bin TL ile adeta servet değerine ulaşırken, onları 2 milyon 650 bin TL ile hibrit araçlar takip etti. Benzinli araçların ortalama fiyatı 1 milyon 436 bin TL, dizel araçların 1 milyon 127 bin TL olurken; dar gelirlinin tek sığınağı olan en ucuz alternatif konumundaki benzin&LPG'li araçların ortalama fiyatı bile 607 bin 33 TL seviyesine tırmandı.