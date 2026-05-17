Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, geçmiş yıllarda yaşanan alışılmış bayram hareketliliği bu yıl ikinci el araç piyasasına uğramadı. Satışları canlandırmak için mesaiye başlayan galericiler, oto pazarlarındaki derin durgunluk nedeniyle çareyi fiyat düşürmekte buldu.
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak
Bayram hareketliliği bu yıl ikinci el araç piyasasına uğramadı. Satışlardaki düşüş fiyatları vurdu. 250 bin lira birden indi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Alıcı olmaması sebebiyle bazı modellerde 250 bin lirayı bulan sert indirimler yapılmasına rağmen, yüksek kredi faizleri ve BDDK’nın kredi limitleri piyasanın önünü tıkıyor.
Kanal D Haber'in sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler, ikinci el araç piyasasındaki daralmanın boyutunu gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:
Oto pazarındaki durgunluk nedeniyle fiyat etiketlerinin aşağı çekildiğini belirten galericiler, piyasanın şu an alıcı için büyük bir fırsat dönemi olduğunu vurguluyor.
Galerici Hamit Gül: Daha önce 1 milyon 100 bin TL civarında alıcı bulan bir araç, şu anda 850 bin TL'ye kadar geriledi. Yani iş olmayınca fiyatlar mecburen geri geliyor.
Galerici Ural Ulaş: Sadece bir ay öncesine kadar 1 milyon 250 bin TL’ye sattığımız bir aracın fiyatını, piyasada alıcı kalmadığı için 1 milyon 150 bin TL'ye kadar indirdik. Şu anki tablo alıcı için ciddi bir fırsat.
Sıfır Araçlarda da Sert Düşüş: İkinci eldeki bu durgunluk sıfır araç piyasasını da vurdu. Sıfır otomobil satışlarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 oranında gerilediği açıklandı.
İkinci el araç almak isteyen vatandaşların karşısındaki en büyük bariyer ise taşıt kredilerine ulaşma zorluğu ve yüksek finansman maliyetleri olarak öne çıkıyor. BDDK’nın uyguladığı sıkılaşma politikaları nedeniyle nakit akışı dönmüyor.
Piyasanın neden kilitlendiğini aktaran Galerici Mesut Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Piyasada çok ciddi bir daralma var. BDDK’nın taşıt kredisi kararları ve limitleri ortada. Bir vatandaş şu an en fazla 400 bin TL kredi kullanabiliyor. Üstelik bu krediyi de aylık %3,30’dan başlayan çok yüksek faiz oranlarıyla alabiliyor. Özetle, hem verilen kredi miktarı araba almaya yetersiz kalıyor hem de faiz oranları ödenebilir düzeyde değil."