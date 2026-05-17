Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak

Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak

Bayram hareketliliği bu yıl ikinci el araç piyasasına uğramadı. Satışlardaki düşüş fiyatları vurdu. 250 bin lira birden indi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 1

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, geçmiş yıllarda yaşanan alışılmış bayram hareketliliği bu yıl ikinci el araç piyasasına uğramadı. Satışları canlandırmak için mesaiye başlayan galericiler, oto pazarlarındaki derin durgunluk nedeniyle çareyi fiyat düşürmekte buldu.

1 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 2

Alıcı olmaması sebebiyle bazı modellerde 250 bin lirayı bulan sert indirimler yapılmasına rağmen, yüksek kredi faizleri ve BDDK’nın kredi limitleri piyasanın önünü tıkıyor.

2 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 3

Kanal D Haber'in sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler, ikinci el araç piyasasındaki daralmanın boyutunu gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

3 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 4

Oto pazarındaki durgunluk nedeniyle fiyat etiketlerinin aşağı çekildiğini belirten galericiler, piyasanın şu an alıcı için büyük bir fırsat dönemi olduğunu vurguluyor.

4 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 5

Galerici Hamit Gül: Daha önce 1 milyon 100 bin TL civarında alıcı bulan bir araç, şu anda 850 bin TL'ye kadar geriledi. Yani iş olmayınca fiyatlar mecburen geri geliyor.

5 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 6

Galerici Ural Ulaş: Sadece bir ay öncesine kadar 1 milyon 250 bin TL’ye sattığımız bir aracın fiyatını, piyasada alıcı kalmadığı için 1 milyon 150 bin TL'ye kadar indirdik. Şu anki tablo alıcı için ciddi bir fırsat.

6 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 7

Sıfır Araçlarda da Sert Düşüş: İkinci eldeki bu durgunluk sıfır araç piyasasını da vurdu. Sıfır otomobil satışlarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 oranında gerilediği açıklandı.

7 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 8

İkinci el araç almak isteyen vatandaşların karşısındaki en büyük bariyer ise taşıt kredilerine ulaşma zorluğu ve yüksek finansman maliyetleri olarak öne çıkıyor. BDDK’nın uyguladığı sıkılaşma politikaları nedeniyle nakit akışı dönmüyor.

8 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 9

Piyasanın neden kilitlendiğini aktaran Galerici Mesut Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada çok ciddi bir daralma var. BDDK’nın taşıt kredisi kararları ve limitleri ortada. Bir vatandaş şu an en fazla 400 bin TL kredi kullanabiliyor. Üstelik bu krediyi de aylık %3,30’dan başlayan çok yüksek faiz oranlarıyla alabiliyor. Özetle, hem verilen kredi miktarı araba almaya yetersiz kalıyor hem de faiz oranları ödenebilir düzeyde değil."

9 10
Fiyatları 250 bin TL birden düştü: Duyan kapısının önünde kuyruk oluşturacak - Resim: 10
10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro