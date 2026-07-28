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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada yapılan bir ihbar, ikinci el araç satışındaki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen bir işletmeye idari para cezası verdi.

İddiaya göre bir otomotiv şirketi tarafından satışa sunulan 2026 model Toyota Corolla, ikinci el ilanında 2 milyon 395 bin TL fiyatla listelendi. İlanda aracın kilometresi bilgi bölümünde 6 bin 1 kilometre, açıklama kısmında ise 2 bin 700 kilometre olarak yer aldı. Kilometre bilgilerindeki çelişki ve aracın kampanyalı fiyatın üzerinde satışa sunulduğu iddiası, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, ihbarın Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından değerlendirmeye alındığını ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Yapılan incelemelerde işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde ikinci el araç sattığı ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde uygulanan 6 bin kilometre şartını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine işletmeye idari para cezası uygulandı.

KİLOMETRE BİLGİSİ DE İNCELENDİ

Bakanlık, ilandaki kilometre bilgilerindeki tutarsızlığı da mercek altına aldı. Bilgi bölümünde 6 bin 1 kilometre olarak gösterilen aracın açıklama kısmında 2 bin 700 kilometrede olduğunun belirtilmesi, tüketiciyi yanıltabilecek bir unsur olarak değerlendirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bekir Kaplan, elektronik ilan platformlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Kaplan, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, otomotiv piyasasında adil rekabetin sağlanması ve yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.