Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
İkinci el araç alacaklar yandı: Zam kapıyı çaldı... Elinizi çabuk tutun

İkinci el araç alacaklar yandı: Zam kapıyı çaldı... Elinizi çabuk tutun

Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil piyasasında fiyatların artması bekleniyor. İkinci el araçlara gelecek zamlara dair otomotiv uzmanı Erol Şahin, "Fiyatlara yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış gelebilir" dedi.

Türkiye'de kurban bayramı öncesinde ikinci el otomobil pazarında zam bekleniyor. Otomotiv uzmanı Erol Şahin, "Fiyatlara yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış gelebilir" dedi.

ABD-İran arasındaki gerilim benzin ve motorin fiyatlarını uçurdu, otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sıfır otomobillerde fiyat artışı beklenirken zamların ikinci el otomobillere yansıyacağı da öngörülüyor.

TGRT'de yer alan habere göre; otomotiv uzmanı Erol Şahin bayram öncesi ikinci el otomobil fiyatlarında artış söylentilerine ilişkin konuştu.

Şahin, "Şu anda malumunuz etrafımızda bir savaş atmosferi var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Diğer tarafta da kaçınılmaz bir gerçek olan Türkiye'nin enflasyon gerçeği var. Fiyatlar artıyor. Sıfır araç fiyatları artacak. Çünkü savaştan kaynaklı olarak maliyetler arttı"

"Maliyetler arttığı için Türkiye'ye ithal olan araçlar için de Türkiye'de üretilen araçlar için de satış fiyatlarında bir artış yaşanacak. Artı model yılı geçişi dönemindeyiz şu anda"

"Yerli araçlarda Şubat başı ithal araçlardaysa Mart sonu Nisan ortalarında yeni model yılına geçiş olur. Yani şu anda 2026 model araçlar satılmaya başlanıyor. Bu da ister istemez fiyatlar üzerinde %5 ile 10 arasında bir artış çıkar"

Kaynak: Diğer
