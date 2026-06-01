Aracınızı satmaya karar verdiniz; peki nereden başlayacaksınız? Doğru kanalı seçmek, gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak ve 2026 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemelere hakim olmak hem hızlı hem de sorunsuz bir satış süreci için önemlidir. Bu yazıda araç satışına dair bilmeniz gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz.

ARACINIZI SATIŞA HAZIRLAYIN

İyi bir satış, doğru bir hazırlıkla başlar. Bu süreçte aracın alıcı gözüyle değerlendirilmesinde fayda vardır. Satılık araba ilanı vermek için için ilk olarak iç ve dış temizliği mutlaka yaptırılması gerekir. Çünkü ilk izlenim fiyatı doğrudan etkiler. Sonrasında periyodik bakımların tamamlanması, bakım defterini düzenlenmesi, yıpranmış lastikleri değiştirilmesi ve motor kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca trafik cezaları ve MTV borçlarının kapatılması şart. Zira ödenmeyen borçlar noter işlemlerinin aksamasına sebep olur.

HANGİ SATIŞ KANALINI SEÇMELİSİNİZ?

Aracın satışa hazırlanmasının ardından piyasa değerini araştırması yapılmalı ve gerçekçi bir fiyat belirlenmelidir. Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından sıra hızlı ve güvenilir bir satış platformu seçmeye gelir. Bu süreçte tüm alıcılara hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına popüler, güvenilir ve kullanışlı hizmet sunan ikinci el araba satışı platformları tercih edilebilir. Bu platformlar aracım kaç para sorusunun yanıtı bulmak için de destek sağlayacaktır. Ayrıca galeriler, bayiler ve oto pazarları da araç satışında değerlendirilen diğer alternatiflerdir.

2026 NOTER ARAÇ DEVİR ÜCRETLERİ

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren 7566 Sayılı Kanun ile noter araç devir ücretleri değişti. Bu kanun ile artık sabit ücret sistemi kalktı. Notere ödenecek tutar aracın satış bedeline ya da kasko değerine göre belirleniyor. Yeni sistemde toplam ödenecek tutar şu formülle hesaplanır:

NİSPİ HARÇ + NOTER İŞLEM ÜCRETİ + MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ + YAZI ÜCRETİ

Nispi Harç: Satış bedeli veya kasko değerinin hangisi yüksekse o tutar üzerinden binde 2 oranında hesaplanır. Asgari tutar 1.000 TL'dir.

Noter İşlem Ücreti: Tahsil edilen harcın yüzde 30'u kadardır.

Motorlu Araç Tescil Belgesi: 2026 yılı için 1.511 TL olarak belirlenmiştir.

Örnek olarak: 1.500.000 TL değerindeki bir araç için nispi harç 3.000 TL, noter işlem ücreti ise 900 TL olur. Buna tescil belgesi ve yazı ücreti eklenir.

İKİNCİ AL ARAÇ SATIŞINDA NOTER İŞLEMLERİ

Alıcıyla fiyat konusunda anlaşmanın ardından noter randevusu almak gerekir. 5 Aralık 2024 tarihli düzenlemeyle birlikte artık 15 günlük sigorta devri uygulaması kalktı. Yani alıcının notere gelmeden önce kendi adına zorunlu trafik sigortası yaptırması zorunlu hale geldi. Zira sigortasız araç için noter devir işlemi gerçekleştirilmez.

Noterde kimlikler ve ruhsat kontrol edilir, araç üzerindeki borç, ceza ve rehin durumları sorgulanır. Satış sözleşmesi hazırlanır, ödeme noter güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılır ve her iki taraf imzalar. İmzaların ardından araç yeni sahibine tescil edilir; yeni ruhsat PTT aracılığıyla birkaç iş günü içinde alıcıya ulaşır.