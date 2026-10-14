Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İki yolcunun valizinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 1

Risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında İran’dan İstanbul Havalimanı’na gelen E.A (34) ve D.K (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti.

İki yolcunun valizinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 2

Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

İki yolcunun valizinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 3

UYUŞTURUCUYU ÇİKOLATAYLA KAPLAMIŞLAR

İki yolcunun üst ve bagajlarında yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu. Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İki yolcunun valizinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 4

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, diğeri erkek 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki yolcunun valizinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu ele geçirildi - Resim : 5