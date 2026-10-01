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Uzay teknolojileri girişimi Star Catcher Industries, yörüngedeki uyduların enerji sorununa çare olacak devrim niteliğinde bir deneye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği Protostar adlı prototip uzay aracı, SpaceX’in Transporter-18 görevi kapsamında California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden alçak Dünya yörüngesine fırlatılacak. Gerçekleşecek görevde, uzay boşluğunda bağımsız hareket eden iki araç arasında optik yöntemle (lazer/ışın teknolojisi) kablosuz enerji aktarımı sınanacak.

KABLOSUZ YÖRÜNGE ENERJİ AĞININ İLK ADIMI

Başarılı olması halinde uzayda fiziksel bir temas olmaksızın yüksek miktarda enerjinin bir araçtan diğerine iletilebileceğini kanıtlayacak olan Protostar; enerjiyi toplama, hedef uzay aracını tespit edip takip etme ve odaklanmış ışını doğru noktaya aktarma kabiliyetlerini tek sistemde birleştiriyor. Test sırasında alıcı tarafında ticari güneş panelleriyle donatılmış bir CubeSat (küp uydu) yer alacak. Hareket halindeki Protostar, topladığı enerjiyi ışınlayarak CubeSat üzerindeki panellere iletecek ve aktarım verimliliği ölçülecek.

SİSTEM ŞİMDİDEN MÜŞTERİ BULDU

Uyduların kendi güneş panellerine olan bağımlılığını azaltmayı ve yörüngedeki görev süreleri ile işlem kapasitelerini artırmayı hedefleyen Star Catcher, şimdiden ticari uzay sektörünün ilgisini çekmiş durumda. Şirket; Loft Orbital, Astro Digital, Starcloud ve Aethero'nun da aralarında bulunduğu uzay devleriyle 10 ayrı enerji satın alma anlaşması imzalarken, 40'tan fazla niyet mektubu aldı.

Ekim 2026'daki testin ardından şirket, doğrudan uydulara operasyonel enerji sağlayacak tam ölçekli uzay araçlarının üretimine geçmeyi planlıyor.