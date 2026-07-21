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Özgür Özel’in yeni parti duyurusunun ardından CHP’de istifalar gelmeye başladı. Ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ, partiden ayrıldıklarını açıkladı.

AKKİRAZ İSTİFASINI DUYURDU

Eski milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, CHP üyeliğinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Akkiraz, yaptığı paylaşımda partideki mevcut yönetimle yol yürümek istemediğini ifade etti.

VEDA MESAJI

Akkiraz açıklamasında, CHP’li bir aileden geldiğini ve partinin bir üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu belirterek, “Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ SÜREÇ VURGUSU

Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Akkiraz, “Yeni bir yol’a düşecek, yeni şeyler söyleyeceğiz” sözleriyle yeni bir sürece işaret etti.

Sanatçı Arif Sağ’ın da CHP’den istifa ettiğini duyurmasıyla birlikte partideki ayrılıkların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.