Balıkesir, kültürel miras açısından dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan iki farklı gelenek, dünyada ilk kez aynı sahnede Balıkesir’de izleyiciyle buluştu.

İki kültürel miras aynı sahnede

Etkinlik kapsamında, farklı coğrafyalara ve kültürel kökenlere ait iki UNESCO mirası, sahne performanslarıyla birlikte sunuldu. Gösteriler, hem yerel izleyicilerden hem de kültür-sanat çevrelerinden yoğun ilgi gördü.

Amaç kültürel mirası görünür kılmak

Organizatörler, bu özel buluşmanın amacının kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve farklı gelenekler arasında kültürel bir köprü kurulması olduğunu vurguladı. Etkinliğin, Balıkesir’in kültür turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Balıkesir kültür-sanat rotasında öne çıkıyor

Son dönemde kültür ve sanat etkinlikleriyle öne çıkan Balıkesir, bu organizasyonla birlikte uluslararası kültürel miras sahnesinde dikkat çeken şehirlerden biri haline geldi. Yetkililer, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

Meyra Özer | Yeniçağ