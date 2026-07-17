İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var

Yakın vadede Rusya ve Belarus ile başlayacak olan bu zorunluluğun, ilerleyen süreçte Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi AB'nin vize şartı koştuğu diğer ülkelerin vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceği aktarılıyor.