Yeniçağ Gazetesi
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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var

Bir ülke AB'ye üyelik süreci kapsamında iki ülkeye vizesiz seyahat uygulamasını kaldırıyor. Hükümet kaynaklarına göre, ileride uygulamanın Türkiye dahil birçok ülke içinde geçerli olacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 1

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki Karadağ, vize politikalarını Brüksel mevzuatıyla uyumlu hale getirmek üzere radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 2

Karadağ merkezli Dan haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Podgorica yönetimi 1 Ekim tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ve Belarus vatandaşlarına vize uygulaması getirmeyi değerlendiriyor.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 3

Bu hamlenin, ülkenin vize rejimini AB standartlarına kademeli olarak uyarlama stratejisinin ilk ve en önemli adımlarından biri olacağı ifade ediliyor.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 4

Hükümet tarafından onaylanan reform programı doğrultusunda Karadağ, Brüksel'e verdiği taahhütler gereği vize kurallarını en geç 2027 yılının sonuna kadar AB mevzuatıyla tamamen uyumlu hale getirmekle yükümlü.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 5

SIRA TÜRKİYE'DE GELECEK

Bu kapsamda, AB'nin vize politikalarıyla örtüşmeyen ülkelerle gerçekleşmiş olan vizesiz seyahat anlaşmaları kademeli olarak sonlandırılacak.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 6

Yakın vadede Rusya ve Belarus ile başlayacak olan bu zorunluluğun, ilerleyen süreçte Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi AB'nin vize şartı koştuğu diğer ülkelerin vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceği aktarılıyor.

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İki ülkeye vize getirecekler: Sırada Türkiye var - Resim: 7

Yeni dönemle birlikte Karadağ, başvuru sahiplerinden biyometrik veri toplanması da dahil olmak üzere Schengen standartlarını da devreye alacak.

Altyapı çalışmalarını hızlandıran yetkililerin, vize süreçlerini yönetmek adına halihazırda pek çok Schengen ülkesiyle ortak çalışan uluslararası aracı kurum VFS Global ile iş birliği yapmayı planladığı bildirildi.

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