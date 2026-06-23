İki ülke arasında toprak takası: Köyler ve araziler el değiştirdi

Bu köylerde etnik Kırgızların yaşadığını ifade eden Alagözov, “Bundan sonra bu iki köyde kayıt işlemleri yürütülecek ve sakinlerine Kırgızistan vatandaşlığı verilecek. Bu köylere karşılık olarak Kırgız tarafı, Özbekistan’a sınır hattından eşdeğer miktarda arazi verdi” dedi.