Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagözov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır meselesinin çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İki ülke arasında toprak takası: Köyler ve araziler el değiştirdi
Kırgızistan ile Özbekistan arasında sınır hattında yürütülen demarkasyon süreci kapsamında köyler ve araziler karşılıklı takas edildi, ulaşım hatlarında da yeni düzenlemeler yapıldı.Kaynak: İHA
Alagözov, sınır demarkasyonu kapsamında daha önce Özbekistan’a bağlı olan Çongara ve Taş-Töpe köylerinin, yaklaşık 2 bin 500 sakiniyle birlikte Kırgızistan’a geçtiğini belirtti.
Bu köylerde etnik Kırgızların yaşadığını ifade eden Alagözov, “Bundan sonra bu iki köyde kayıt işlemleri yürütülecek ve sakinlerine Kırgızistan vatandaşlığı verilecek. Bu köylere karşılık olarak Kırgız tarafı, Özbekistan’a sınır hattından eşdeğer miktarda arazi verdi” dedi.
Alagözov, ayrıca Say köyünden Tayan köyüne uzanan yolun yapımı için 236 hektarlık eşdeğer arazi takası yapıldığını aktardı. Bu düzenlemeyle Batken bölgesine ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirten Alagözov, “Say köyünden Tayan köyüne ve oradan Batken’e yaklaşık 55 kilometrelik bir güzergah kullanılabilecek. Böylece halkın 225 kilometrelik uzun bir yolu dolaşması gerekmeyecek” ifadelerini kullandı.
Alagözov ayrıca, Tokmok şehri yakınlarında Kazakistan’a uzanan 800 metrelik yol kesiminin de eşdeğer arazi takasıyla çözülmesi için öneride bulunulduğunu ve bu hattın Almatı Caddesi’nden Kemin’e kadar uzanan yaklaşık 150 kilometrelik ücretli otoyol projesine dahil edilebileceğini belirtti.
Kırgızistan’ın Özbekistan ve Tacikistan ile uzun yıllardır süren sınır sorunlarının, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov döneminde yürütülen müzakerelerle büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.