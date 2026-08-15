Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, American Airlines'a ait iki yolcu uçağına yanlışlıkla aynı uçuş numarasının verilmesi, büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. Olası facia ise hava trafik kontrolörünün dikkati sayesinde önlendi.

AYNI UÇUŞ NUMARASIYLA HAVALANDILAR

ABC'nin haberine göre, biri Chicago'dan gelen diğeri ise Phoenix'ten kalkış yapan iki uçak, yanlışlıkla 2482 uçuş numarasıyla operasyon gerçekleştirdi. Durumu fark eden hava trafik kontrolörü, telsiz görüşmelerinde uçakları ayırt edebilmek için "gelişte American 2482" ve "kalkışta American 2482" ifadelerini kullanarak yönlendirme yaptı.

KRİTİK ANDA DOĞRU KARAR

İki uçağın uçuş rotalarının kesiştiği sırada kontrolör, gelen uçağı giden uçağın üzerinde tutarak güvenli ayrımı sağladı. Ayrıca kalkış yapan uçağa fazla yükselmemesi talimatını vererek iki uçak arasındaki emniyet mesafesini korudu.

Uçaklar güvenli şekilde birbirlerini geçtikten sonra gelen uçağın pilotu, kontrolöre "İyi iş çıkardınız." diyerek teşekkür etti. Kontrolör ise, "Felaketle sonuçlanabilirdi ama iyi sonuçlandığı için mutluyum." yanıtını verdi.

GECİKME ZİNCİRİ KARIŞIKLIĞA NEDEN OLDU

2482 sefer sayısı normal şartlarda Chicago-Phoenix arasında gerçekleştirilen gidiş-dönüş uçuşlarında aynı uçak tarafından kullanılıyordu. Ancak Chicago'dan gelen uçağın hava koşulları nedeniyle gecikmesi üzerine American Airlines, Phoenix'ten planlanan kalkışı aksatmamak için ikinci bir uçağı aynı uçuş numarasıyla sefere çıkardı.

Böylece iki farklı uçak kısa süreliğine aynı hava sahasında aynı çağrı işaretiyle uçmuş oldu.

"25 YILDIR İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Olayın ardından konuşan hava trafik kontrolörü, "25 yıldır hava trafiğiyle ilgileniyorum. Aynı çağrı işaretine sahip iki uçağın neredeyse aynı anda pistten ayrıldığını hiç görmedim. Bu inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile American Airlines, olayın nasıl yaşandığını belirlemek için inceleme başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada ise, "Hava trafik kontrolörlerinin ve pilotlarımızın titizliği sayesinde gerekli güvenlik mesafesi her an korundu. Sorun kısa sürede tespit edilerek çözüldü ve her iki uçuş da güvenli şekilde devam etti." denildi.