Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesimde 12 Ocak günü safari yapan bir gruba ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin, Etiyopyalı şoför ve iki Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör olduğu açıklandı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Silahlı saldırıda öldürülen iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'le birlikte safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil saldırıdan şans eseri kurtuldu. Hotamışlıgil saldırı anlarında yaşananları anlattı.

Erdoğan Akbulak'la 40 yıldır tanıştıklarını dile getiren Hotamışlıgil, "Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan’la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya’ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki..." dedi.

'PARA İÇİN KIYDILAR'

Hotamışlıgil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'den Etiyopya'ya giden bir kafile 12 Ocak günü safariye çıkmıştı. Kafileye çıkan gruba pusu kurularak ateş açılmıştı. Saldırıda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör ile birlikte Etiyopyalı şoför yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olay hakkında bilgi vermişti.

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya’ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söylemişti.

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu belirtmişti.