Ankara’da ticaret dünyasını sarsan iki önemli iflas kararı art arda geldi. Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğazdan çıkış arayan iki köklü şirketin konkordato taleplerini reddederek iflaslarına hükmetti. Kararlar, başkent sanayisinde ve alacaklılar arasında geniş yankı uyandırdı.

İSPLAS METAL VE GÖKHAN DEĞİRMENCİ İÇİN YOLUN SONU

İlan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na 369328 numara ile kayıtlı, metal ve plastik sektöründe faaliyet gösteren İSPLAS Metal Plastik Kauçuk Makina Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato süreci iflasla noktalandı. Mahkeme, şirketin sunduğu kurtarma planını yetersiz bularak talebi reddetti. 15 Nisan 2026 saat 14:49 itibarıyla şirketin iflası resmen açılırken, şahsi konkordato talebinde bulunan Gökhan Değirmenci’nin başvurusu da reddedildi.

EMİR İNŞAAT VE ÖMER KIZILBULUT İÇİN İFLAS KARARI

Günün ikinci iflas haberi ise inşaat ve metal sektöründen geldi. 536940 sicil numaralı Emir İnşaat Sac Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mali tablolarını inceleyen mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek İİK 292/1 maddesi uyarınca iflasına karar verdi. 15 Nisan 2026 saat 14:53 itibarıyla iflas süreci başlatılan şirketin yanı sıra, şahsi başvuruda bulunan Ömer Kızılbulut’un da talebi geri çevrildi.

Her iki dosya için de mahkeme şu kritik adımları attı. Şirketler ve şahıslar üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler tamamen kaldırıldı. Süreci yöneten konkordato komiserlerinin görevine son verildi. İflas idareleri kurularak tasfiye süreci başlatıldı.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Alacaklılar ve ilgili taraflar, bu kararlara karşı ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilecek. Ankara’da yaşanan bu peş peşe iflaslar, piyasalardaki nakit akışı ve sektörlerin genel durumu hakkındaki endişeleri tekrar gündeme getirdi.