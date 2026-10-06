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Qualcomm ile Huawei arasında sağlanan çok yıllı anlaşma; 5G, yapay zeka, bilgi işlem ve ağ teknolojilerini kapsayan geniş bir alan için imzalandı. Karşılıklı patent lisanslama şartlarını barındıran anlaşma çerçevesinde Qualcomm, Huawei'nin ABD'de tescilli olan bazı bilgi işlem ve yapay zeka patentlerini de bünyesine katacak. Şirketler arasındaki iş birliği, iki devin 5G alanındaki ilk kapsamlı lisans anlaşması olma özelliğini taşıyor.

PATENT GELİRİ 6,9 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Fikri mülkiyet haklarını aktif bir gelir kapısına dönüştüren Huawei, resmi onayların ardından toplam patent sözleşme değerinin 6,9 milyar doların üzerine çıkacağını bildirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle 260'tan fazla lisans sözleşmesi bulunan marka, fikri mülkiyet faaliyetlerinden uzun süredir pozitif gelir elde etmeyi sürdürüyor.

AR-GE YATIRIMLARI MEYVESİNİ VERİYOR

Geliştirdiği teknolojilerle sektörde öne çıkan Huawei, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına yıllık bazda 28,7 milyar dolar tutarında devasa bir bütçe ayırıyor. Toplam gelirinin yaklaşık yüzde 22'sini inovasyona aktaran Çinli üretici, dünya genelinde 165 binden fazla aktif tescilli patente sahip konumda bulunuyor.