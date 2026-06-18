Kaynak: DHA

Olay 12 Haziran saat 18.50 sıralarında Çekmeköy’de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede seyir halinde olan sürücülerden biri, diğer sürücüye 'Yavaş git' uyarısında bulundu. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma başladı.

AİLELER DE DAHİL OLDU

Sürücülerden biri eşini telefonla arayınca, bu kez olay yerine sürücünün eşi ve eşinin arkadaşları geldi. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer kadın sürücü ise arabasına binerek kapıları kilitledi. Arabada bekleyen sürücünün annesi de olay yerine gelince bu kez kadın sürücülerin aileleri de kavgaya dahil oldu.Kadın sürücünün eşi iddiaya göre diğer sürücünün otomobiline tekme ve yumruk attı.

SÜRÜCÜNÜN ANNESİNE SALDIRDILAR

Kavga sırasında aracın başında bekleyen sürücünün eşi, araçtaki kadın sürücüye bağırmaya başladı. Başka bir kişi ise arabada bekleyen sürücünün annesine saldırdı ardından da bağırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle sona eren kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.