Bursa'nın Gemlik ilçesi sahil şeridinde, nadir görülen yaban hayatı üyelerinden su samurları görsel bir şölen oluşturdu. Sahildeki iskele yakınlarında ortaya çıkan iki su samuru, yakaladıkları balıklarla beslenirken görüldü.

Su samurlarını fark eden bir vatandaş, bu nadir anları kaçırmayarak cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. İskeleye çıkan sevimli canlıların karınlarını doyurma anları vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Doğal yaşam alanlarından kıyıya gelen iki su samuru, bir süre balık ziyafeti çektikten sonra suya atlayarak gözden kayboldu.