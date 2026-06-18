Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İki spor devine Türkiye’den erişim engeli

İki spor devine Türkiye’den erişim engeli

İki dev spor haber ve yayın platformu, Türkiye’de erişime engellendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İki spor devine Türkiye’den erişim engeli - Resim: 1

Dünyaca ünlü spor haber ve yayın platformları Sports Illustrated ve NBC Sports, yasadışı bahis içerikleriyle ilişkilendirildikleri gerekçesiyle Türkiye’de erişime engellendi.

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İki spor devine Türkiye’den erişim engeli - Resim: 2

Engelli Web’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5216 sayılı kararıyla iki platform hakkında erişim engeli kararı verildi.

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İki spor devine Türkiye’den erişim engeli - Resim: 3

Kararın ardından söz konusu sitelere Türkiye’den erişim tamamen durduruldu.

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İki spor devine Türkiye’den erişim engeli - Resim: 4

Spor medyasında geniş yankı uyandıran karar, uluslararası yayıncılık yapan dijital platformların içerik denetimi ve ülkelerin politikaları arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

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İki spor devine Türkiye’den erişim engeli - Resim: 5

Öte yandan, konuya ilişkin resmi makamlar ya da ilgili platformlardan henüz bir açıklama yapılmazken, erişim engelinin süresi ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

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