Dünyaca ünlü spor haber ve yayın platformları Sports Illustrated ve NBC Sports, yasadışı bahis içerikleriyle ilişkilendirildikleri gerekçesiyle Türkiye’de erişime engellendi.
İki spor devine Türkiye’den erişim engeli
İki dev spor haber ve yayın platformu, Türkiye’de erişime engellendi.Kaynak: Haber Merkezi
Engelli Web’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 16 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5216 sayılı kararıyla iki platform hakkında erişim engeli kararı verildi.
Kararın ardından söz konusu sitelere Türkiye’den erişim tamamen durduruldu.
Spor medyasında geniş yankı uyandıran karar, uluslararası yayıncılık yapan dijital platformların içerik denetimi ve ülkelerin politikaları arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
Öte yandan, konuya ilişkin resmi makamlar ya da ilgili platformlardan henüz bir açıklama yapılmazken, erişim engelinin süresi ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.