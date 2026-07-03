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Kaynak: DHA / İHA

Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemleri, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. İzmir ve Kars'ta düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu maddeleri yutarak vücutlarında taşımaya çalışan yabancı uyruklu iki kurye yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava yoluyla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucuyu yutarak taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu S.M., Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptığı an kıskıvrak yakalandı. Hastaneye götürülen şüphelinin iç beden muayenesinde acı gerçek ortaya çıktı. Tıbbi müdahaleyle S.M.'nin midesinden tam 50 kapsül halinde 490 gram metamfetamin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen kurye, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Benzer bir diğer operasyonun adresi ise Kars oldu. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste seyahat eden İran uyruklu bir yolcunun şüpheli ve tedirgin hareketleri narko-polislerin gözünden kaçmadı.

Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen şüphelinin çekilen röntgen filmi, polisin şüphelerini haklı çıkardı. İranlı kuryenin midesinden 76 parça halinde toplam 571,91 gram metamfetamin çıkarıldı. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.