Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan ise yaralı ele geçirildi.

ZANLIYI LİNÇ EDİLMEKTEN YİNE POLİS EKİPLERİ KURTARDI

2 polis memurunu şehit eden zanlının yakalanma anı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi.

İki polisi şehit eden zanlıyı linç edilmekten yine polis ekipleri kurtardı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahsın gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki polis memuru hayatını kaybetti.

Olay, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. İddialara göre, belirtilen şahıs hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunuyordu. Polis ekiplerinin, şahsın bölgede olduğuna dair aldıkları bilgi üzerine bölgede araştırma başlattığı bildirildi. Ancak yapılan çalışmalar sırasında şahsa ulaşılamadı. Ekiplerin, vatandaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalar esnasında beklenmedik bir saldırı gerçekleşti.

Yaşanan olayın ardından, iki polisin şehit olduğu saldırgan, olay yerinden kaçmaya çalışırken hızlı bir müdahale ile polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay anına ilişkin güvenlik kameraları, saldırganın kaçış girişimini ve polislerin etkili müdahalesiyle yakalanma anını kaydetti. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.