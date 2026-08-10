Kaynak: İHA

Kaza, Yığılca ilçesi Dibektaş köyü Avutluk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki patpat çarpıştı. Çarpışmada her iki patpatta bulunan Ü.B.(16), S.B.(45), L.B., K.E.T., S.A.T. ve N.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.