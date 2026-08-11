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Kaynak: AA / DHA / İHA

Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1825. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 06 CFK 027 plakalı BMW ile U.D. yönetimindeki 01 EIZ 99 plakalı Toyota kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki otomobil de savrularak kaldırıma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada BMW otomobilin sürücüsü M.A. ile iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.