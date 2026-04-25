Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Adıyaman istikametinden Besni'ye doğru seyreden A.T. idaresindeki 46 LB 909 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 02 AFN 191 plakalı otomobille çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı - Resim : 1

Otomobillerin sürücüleri A.T. ve Y.Y. ile araçlarda bulunan H.A., A.R., T.L. ve H.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı - Resim : 2

İlk müdahaleleri sağlıkçılar tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Besni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı - Resim : 3

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı - Resim : 4

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı - Resim : 5