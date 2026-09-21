Sivas’a bağlı Ulaş beldesinde çift hususi aracın tokuştuğu trafik kazasında 5 yurttaş yaralandı.
A.A. (55) sevkindeki 58 AGZ 664 tescilli otomobil, Sivas-Malatya karayolunun Yukarıada Yolayrımı mevkiinde U.K. (35) kontrolündeki 58 ADZ 696 tescilli araçla tokuştu.
Bildirim akabinde mevkiiye emniyet, kolluk ve acil sağlık görevlileri yönlendirildi.
Olayda, direksiyon başındakiler ile taşıtlardaki S.Ş. (43), M.K. (52) ve M.Ö. (55) yaralandı.
Yaralı kişiler, sağlık araçlarıyla şehir merkezindeki hastanelere nakledildi.