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Kaynak: İHA

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. idaresindeki 19 BJ 323 plakalı otomobil ile A.E. yönetimindeki 19 AE 329 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile daha çarptı. Kazada elektrik trafosu, çöp konteyneri ve bir apartmanın bahçe duvarı da hasar gördü.

Kazada sürücüler Ö.K. ve A.E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerindeki ulaşım, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılana kadar polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.