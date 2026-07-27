Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Kadirli ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Yusufizzettin köyü mezarlığı yakınındaki eski yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.