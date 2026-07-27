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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Mekece Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 16 DH 352 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 34 NN 8309 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.