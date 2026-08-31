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Kaynak: DHA

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Altay ve Ahmet Akyollu caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta, Berat Ü. yönetimindeki otomobil ile Aziz Emre Y.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Berat Ü. ve Aziz Emre Y.’nin yanı sıra araçlarda bulunan Arda Kaan T. (21), Ayşenur Y. (21), İsmail P. (20), Mert İbrahim G. (21), Mehmet G. (19), Defne K. (21) ve Ahmad Nour S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.