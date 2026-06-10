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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve yaralanan 8 kişinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

ÇAYLA KAVŞAĞI'NDA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray ilçesine bağlı Çayla Kavşağı'nda gerçekleşti. M.F.T. idaresindeki otomobil ile Çayla yönünden Saray istikametine gitmekte olan Görkem Günaydın kontrolündeki otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli çarpışmanın ardından her iki otomobilin sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.