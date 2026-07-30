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Kaynak: AA / İHA

Kaza, Hanönü ilçesi Ali Sakallı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.