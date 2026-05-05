Elazığ-Keban kara yolunda meydana gelen trafik kazası, maddi hasar ve yaralanmaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre olay, yolun 13’üncü kilometresinde gerçekleşti.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Henüz sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil, seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla, bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.