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Kaynak: ANKA

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'yi ağırlayacak. Farhadi, yarın Adanalı sinemaseverlerle buluşacak.

“Bir Ayrılık” ve “Satıcı” filmleriyle iki kez En İyi Uluslararası Film dalında Oscar kazanan Farhadi, kariyeri boyunca Berlin ve Cannes başta olmak üzere önemli festivallerden ödüller aldı. Yönetmen, “Bir Ayrılık” ile Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'nın da sahibi oldu.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLECEK

Farhadi'ye dünya sinemasına katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Ünlü yönetmen ayrıca söyleşi ve usta sınıfında sinemaseverlerle bir araya gelerek senaryo yazımından yönetmenliğe uzanan üretim sürecini ve hikaye anlatıcılığına yaklaşımını paylaşacak.

“PARALEL HİKAYELER” TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Farhadi'nin Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan son filmi “Paralel Hikayeler”, Türkiye prömiyerini Altın Koza'da yapacak.

Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa ve Catherine Deneuve'ü buluşturan film, Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen saldırıların toplumda bıraktığı izleri arka planına alıyor.

FESTİVAL 4 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yanı sıra Dünya Sineması seçkileri, kısa filmler, özel gösterimler ve Yapay Zeka Film Yarışması da sinemaseverlerle buluşacak.

Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında sinema yazarlığı ve yönetmen-yapımcı ilişkisine ilişkin buluşmalar da gerçekleştirilecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 4 Ekim'e kadar yarışma filmleri, özel gösterimler, söyleşiler, paneller ve sektör buluşmalarıyla devam edecek.