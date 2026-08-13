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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Redkitler" suç örgütü lideri Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" suç örgütü lideri Erdoğan Aykut'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü lideri ile biri suç örgütü üyesi olmak üzere toplam 7 kişi Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile ilgili birimler, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu iadeler Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden gerçekleştirildi.

İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

"Redkitler" suç örgütü lideri Ferhat Delen, "kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

"Erdoğan Aykut" suç örgütü lideri Erdoğan Aykut ise "silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama ve hırsızlık" suçlarından aranıyordu.

"Kule Emre" suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da "silahla tehdit, kamu malına zarar verme ve ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalandı.

Bakanlık, ayrıca Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli dört kişinin de kasten öldürmeye azmettirme, öldürmeye teşebbüs, tasarlayarak öldürme, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve sahte para basma gibi çeşitli suçlardan kırmızı bültenle arandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.