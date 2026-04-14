Kaza, saat 23.40’ta Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi’nden Hükümet Meydanı istikametine seyir halinde olan motokurye O.Z. yönetimindeki 57 ACD 327 plakalı motosiklet, yan taraftan yola çıkan R.S. idaresindeki 57 AAB 526 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletlerden düşen her iki sürücü de yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.