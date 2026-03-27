Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu düzenleme ile belirli hizmet kollarında görev yapan kamu çalışanlarının şehir içi ulaşım imkanlarından bedelsiz faydalanabilmesinin önü açılmış oldu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar ile gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belediyelere ait otobüs, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarını kapsayan muafiyet, 31 Aralık 2027 tarihine kadar sürecek.