İzmir’in Menderes ilçesinde iki kız kardeş Balımnaz (16) ve Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği 5 Şubat'taki trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazadan sonra kayıplara karışan şüpheli Tamer Demirtaş'ın, İzmir’de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Nergiz Türkkal ve Balımnaz Türkkal

Jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüpheli Demirtaş'ın ifadeleri ortaya çıktı.

'ARANMAM VARDI ARA YOLU TERCİH ETTİM'

Sabah gazetesinden Torlak'ın haberine göre Demirtaş ifadesinde, "Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı" dedi.

Demirtaş ifadesine şöyle devam etti:

Yolun çöktüğünü araba kayınca anladım. Dere yoğun şekilde akıyordu. Araç hızlıca suya batmaya başladı, elektrikleri kesildi. Benim bulunduğum kapının camı açıktı. Araç batarken kendimi camdan dışarı attım.

Yaklaşık 1 metre suyun sürüklendim. O esnada dere kenarında bulunan ağaç parçasına tutundum.

Devran o sırada diz kapaklarına kadar suyun içindeydi. Ayağımı tutarak beni dere kenarına çekti. Olay yeri yakınındaki Uğur Işık isimli arkadaşımın evine sığındık.

'BİR ANDA AKINTIYA KARIŞTIK'

Otomobilden çıkıp durumu jandarmaya bildiren ve adli kontrolle serbest bırakılan Devran Yağız ise "Gaziemir Sarnıç piknik alanına gittik, aramızda eğlendik. Ben ve Nergiz alkol alıyorduk. Balımnaz kahve içiyordu. Tamer başta 1-2 yudum viski içti sonra Menderes'e doğru yola çıktık. Arazilerin bulunduğu ara sokağa girdik. Bir anda akıntıya karıştık" dedi.

Yağız ifadesini "Yolun göl olduğunu görünce sağ sol camları açtık. Akıntıya kapılınca ben ve Tamer camdan atladık ancak Balımnaz ve Nergiz atlayamadı. Araç akıntıya kapılıp gitti" şeklinde bitirdi.

'UYUYOR NUMARASI YAPTIM'

Tamer Demirtaş'a olay günü kuru kıyafet götüren yeğeni T.D. (17) ve T.D.'nin arkadaşı M.S.Ş.'nin (17) ifadeleri de alındı.

Berber çırağı M.S.Ş. ifadesinde, "Menderes'e geldik. Tamer ve Devran ile buluştuk ve arabaya geldiler. Tamer Demirtaş getirdiğimiz kıyafetleri giydi. Sonra arabaya bindiler. Ben arka koltuğa geçtim. Korktum, uyuyor numarası yaptım. Tamer amca Devran'a 'Biz nasıl uçtuk? Nasıl kaza yaptık? Kızları nasıl çıkaramadık?' şeklinde söylemlerde bulundu" dedi.