Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Kevin Keegan, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 75 yaşında yaşamını yitirdi. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Kevin Keegan'ın acı haberi futbol dünyasını yasa boğdu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 1

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Keegan'ın vefat haberini ailesi duyurdu.

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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 2

Ailenin yaptığı açıklamada, Keegan'ın son anlarında eşi ve kızlarının yanında olduğu belirtilirken, sağlık ekibine destekleri için teşekkür edildi ve aile mahremiyetlerine saygı gösterilmesi istendi.

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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 3

İKİ KEZ BALLON D'OR KAZANDI

1978 ve 1979 yıllarında üst üste iki kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Kevin Keegan, bu ödülü kazanan tarihteki 4 İngiliz futbolcudan biri.

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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 4

Kariyeri boyunca toplam 599 maça çıkan Keegan, 232 gol, 126 asistle oynayarak bir döneme damga vurdu.

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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 5

HEM SAHADA HEM KULÜBEDE İZ BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Keegan; Newcastle United, Fulham ve Manchester City'yi çalıştırdı. Ayrıca kısa bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi.

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İki kez Ballon d'Or kazanan İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti - Resim: 6

Hem futbolculuğu hem de teknik adamlık kariyeriyle İngiliz futboluna damga vuran Kevin Keegan, geride unutulmaz bir miras bıraktı.

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