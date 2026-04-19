Sakarya'nın Hendek ilçesi Türbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın ikinci katında bulunan dairenin mutfağından alevler yükseldi. Durumu fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, evin mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.