Kaynak: İHA

Yangın, Başağaç köyünde F.İ.'ye ait evde oldu. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.