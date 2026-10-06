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Kaynak: İHA

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan T. yönetimindeki 34 ELJ 50 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre seyir halindeki Furkan Aras yönetimindeki 27 BAC 50 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen Edip D. yönetimindeki 34 MMA 072 plakalı İBB'ye bağlı İSTAÇ kamyonuna arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön bölümü büyük hasar alırken araç kullanılamaz hale geldi. Adeta hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Furkan Aras ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ KAZADAN HAFİF YARALI KURTULDU

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. İSTAÇ kamyonunun arkasına çarpan otomobilin ön kısmının tamamen parçalandığı görülürken, sürücünün kazadan hafif yaralı kurtulması dikkat çekti. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasarlı araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.