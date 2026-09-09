Hatay’da altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Ekipler tarafından kısa sürede kurtarılan işçiler, tedaviye alındı.
İki işçi toprak altında kaldı: Zamana karşı yarış
Hatay’ın Antakya ilçesindeki altyapı çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılan işçiler hastanede tedaviye alındı.Kaynak: DHA
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Olay, merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yapılan altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle işçiler yaralı olarak kurtarıldı.
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Hastaneye götürülen işçiler tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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