Başvurular 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında vakfın resmi web sitesi üzerinden alınacak. İşte, İki insan bir hayat projesi ne? Maddi destekten kimler yararlanabilir? Türkiye Diyanet Vakfı Başvuruları Ne Zaman?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE DESTEK

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında projenin detaylarını açıkladı. Turan, 2026-2035 yıllarını kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” kapsamında gençlere maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

“500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetimiz yok. Destek tamamen hibe ve yardım olarak verilecek” diyen Turan, projenin yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençleri kapsadığını ifade etti.

BAŞVURU ŞARTLARI

Aile geliri, iki asgari ücreti geçmemeli.

Yaş aralığı: 8-35 yaş arası gençler başvurabilir.

Durum: Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak şarttır.

Başvurular 13 Mart’ta başlıyor, 31 Mart’ta sona eriyor.

Sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.