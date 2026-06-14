Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi

İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi

Siirt’te serinlemek amacıyla Botan Çayı’na giren 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölge gelen dalgıçlar, çay içerisinde yaptıkları arama sonrası Olgaç’ın cansız bedenini buldular.

Kaynak: DHA
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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 1

Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı’nda meydana geldi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Arama çalışmalarına destek amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de olay yerine gönderildi.

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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 5

Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen arama çalışmalarında ekipler, su üstü ve su altı taraması gerçekleştirdi.

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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 6

Saatler süren çalışmalar sonucunda Hüseyin Olgaç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 7

Olgaç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 9
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İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi - Resim: 12
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