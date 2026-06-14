Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı’nda meydana geldi.
İki ilin ekipleri seferber oldu: Botan Çayı’nda acı haber geldi
Siirt’te serinlemek amacıyla Botan Çayı’na giren 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölge gelen dalgıçlar, çay içerisinde yaptıkları arama sonrası Olgaç’ın cansız bedenini buldular.Kaynak: DHA
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Arama çalışmalarına destek amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de olay yerine gönderildi.
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Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen arama çalışmalarında ekipler, su üstü ve su altı taraması gerçekleştirdi.
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Saatler süren çalışmalar sonucunda Hüseyin Olgaç’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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Olgaç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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