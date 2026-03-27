İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası bağlantıları olduğu belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, örgütün liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen bir şüphelinin yürüttüğü tespit edildi.

CİNAYET BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında örgütün, 15 Ocak 2026’da Kağıthane’de meydana gelen kasten öldürme olayıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 110 adet takip cihazı, 55 adet yabancı GSM hattı ve 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.