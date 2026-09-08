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Kaynak: Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı ile ilgili davaya bakan iki hâkimin görev yerini değiştirdi.

HSK Birinci Dairesi’nin 7 Eylül tarihindeki toplantısında alınan kararla Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana Hakimliği’ne, üye hâkim Tayyar Zümrüt ise Aksaray Hakimliği’ne atandı.

Dilan ve Zümrüt, davanın 4 Eylül tarihinde görülen ilk duruşmasında sanık P. P. M.'nin tahliyesi yönünde oy kullanmıştı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada saldırganın babası U.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesi P.P.M.'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaşamını yitirenlerin aileleri karara itiraz etti.

İtirazdan sonra Osmaniye’de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin tamamlanmasından sonra yeniden cezaevine gönderildi.