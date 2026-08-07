İlçenin Çayıdüzü köyünde yaşayan Osman Kuyumcu'dan iki gündür haber alamayan ailesi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İki gündür her yerde aranıyordu: Acı haber Boğaz Yaylası’ndan geldi - Resim : 1

Yapılan aramalarda, Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkisinde Kuyumcu'ya ait aracın yoldan çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, Kuyumcu’nun araçta yaşamını yitirdiğini belirledi.

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İki gündür her yerde aranıyordu: Acı haber Boğaz Yaylası’ndan geldi - Resim : 3

Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgeden cenazeyi çıkardı. Kuyumcu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki gündür her yerde aranıyordu: Acı haber Boğaz Yaylası’ndan geldi - Resim : 4