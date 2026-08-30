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Kaynak: DHA

Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında balık tutan kişi, su üzerinde sürüklenen kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cesedin Gürkan Gencer'e ait olduğu tespit edildi.

Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Gencer hakkında iki gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.