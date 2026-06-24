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Kaynak: AA

Samsun'da ​Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi 40 yaşındaki Esma Türkel'in bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi. Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. ​SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu. ​Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca ​olayla ilgili soruşturma başlatıldı.