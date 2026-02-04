Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ederken, beslenme uzmanları ve biyokimyagerler "ilaçsız müdahale" yöntemlerine odaklandı.

Yapılan son klinik çalışmalar, yulaf ezmesi ve çiğ badem ikilisinin, kolesterol yönetiminde geleneksel diyetlerin çok ötesinde bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Bilim dünyası, mutfaktaki iki temel besinin damar tıkanıklığını önlemedeki kritik rolünü kanıtlayan yeni verileri paylaştı.

Günlük beslenme rutinine dahil edilen bu iki gıda, LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyelerini kısa sürede dengede tutmayı başardı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme epidemiyoloğu Dr. Eric Rimm, bu besinlerin sinerjik etkisine dikkat çekti.

Rimm, "Yulafın içerdiği çözünür lifler, kolesterolün kan dolaşımına karışmadan vücuttan atılmasını sağlayan bir sünger görevi üstlendi" sözleriyle sürecin mekanizmasını özetledi.

Beslenme biyokimyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Penny Kris-Etherton, badem tüketiminin damar sağlığı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Kris-Etherton, "Günde bir avuç badem tüketen bireylerde, damar duvarlarını koruyan HDL (iyi kolesterol) seviyelerinin korunduğu, buna karşın okside olmuş LDL seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE GÖSTERDİ?

Lif Etkisi: American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan meta-analiz sonuçlarına göre, yulafta bulunan beta-glukan maddesi, safra asitlerini bağlayarak karaciğerin kandan daha fazla LDL çekmesine olanak tanıdı.

Hücresel Onarım: Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, bademdeki bitkisel sterollerin ve doymamış yağ asitlerinin, damar içindeki inflamasyonu (yangıyı) %20 oranında azalttığı saptandı.

Bu iki besinin düzenli kullanımı, uzmanlar tarafından "doğal bir koruma kalkanı" olarak nitelendirildi.

Özellikle işlenmiş şekerden uzak durularak desteklenen bu rutinin, kalp krizi riskini uzun vadede stabilize ettiği kaydedildi.